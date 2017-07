Eine Regierungskampagne gegen US-Milliardär Soros erhitzt die Gemüter der Ungarn

Rückzug ins Private

Sie gehen arbeiten - ganz still. Sie erziehen ihre Kinder - ganz still. Sie versuchen im inneren Kreis der Familie eine Welt zu schaffen, in der alles in Ordnung zu sein scheint. Und so lassen sie die staatliche Propaganda ganz ruhig weiter blühen. Schade und erschreckend, aber wahr: es gibt immer noch Millionen, die sich von Plakaten mit einem Dämon Soros beeinflussen lassen. Millionen, die ohne zu fragen einer Botschaft glauben, die sich für mich ungefähr so liest:

"Liebes Volk,

schau diese Teufelsfigur an! Ihn könnt ihr von nun an hassen und für alles verantwortlich machen, was in eurem Leben und in Ungarn insgesamt nicht funktioniert.

Ihr braucht nicht mehr nachzufragen, warum wir in unserem Land 27 Jahre nach dem Systemwechsel immer noch weit entfernt sind vom Lebensstandard der Österreicher, die wir um ihren so sehr beneiden.

Ihr braucht nicht fragen, warum unsere Ärzte nicht in heimischen Krankenhäusern operieren, sondern für das dreifache Geld in Deutschland oder Großbritannien. Und das mit der dramatischen Folge, dass in Ungarn plötzlich Operationen einfach ausfallen. Oder, dass dann statt Professoren Ausbildungsärzte Behandlungen durchführen müssen.

Ihr braucht euch überhaupt keine Gedanken mehr machen, dass sich eure Kinder vielleicht beim nächsten PISA-Test blamieren werden. Dass es Regionen gibt, in denen ein Kleinkind absolut keine Chance hat, der schwersten Armut zu entfliehen. Es sei denn, eine der von der ungarischen Regierung so sehr attackierte NGO versucht, daran etwas zu ändern.

Nein, all diese Fragen braucht ihr nicht zu stellen. Denn wir haben doch Mister George Soros - einen Ungarn, der sein Volk offensichtlich so verraten hat. So steht es schließlich auf den Plakaten!"