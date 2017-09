Was das EU-Assoziierungsabkommen der Ukraine bringt

Was genau ist das Assoziierungsabkommen? Das Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der EU enthält rund 1200 Seiten. Der Großteil des Textes ist im Grunde eine Absichtserklärung über gemeinsame strategische Ziele in der Außen- und Sicherheitspolitik, sowie die Unterstützung seitens der EU für Reformprozesse in der Ukraine.



Die meisten Punkte des "politischen Teils" des Abkommens sind bereits im November 2014 vorläufig in Kraft getreten. Beim "wirtschaftlichen Teil" geht es vor allem um die Schaffung der Freihandelszone zwischen der Ukraine und der EU, die seit dem 1. Januar 2016 existiert.



Darüber hinaus regelt das Abkommen die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Energie-, Steuer-, Zoll- sowie Umweltschutzfragen. Durch das Assoziierungsabkommen verpflichtet sich Kiew, politische und wirtschaftliche Standards der EU innerhalb von zehn Jahren in der Ukraine zu implementieren.



Die Möglichkeit einer Mitgliedschaft der Ukraine in der EU wird in dem Dokument nicht erwähnt.