Übernimmt Babiš die Macht?

Diesen Fall selbst will ich nicht beurteilen, dazu habe ich zu wenig Informationen und vor allem nur aus einer Quelle. Schlimm war aber zu beobachten, wie sich Andrej Babiš gegenüber den Reportern verhalten hat. Sabina Slonková und Jiří Kubík, investigative Reporter-Stars, haben beide eine Weile für Babiš' Medien gearbeitet, Sabina Slonkova als Chefredakteurin der Zeitung "Mladá fronta DNES".

Jetzt stehen beide auf der anderen Seite - und vor allem Sabina Slonková wirkt auf Andrej Babiš wie ein rotes Tuch. "Sie ist krank", hat Andrej Babiš einmal gesagt. "Sie ist besessen, sie will mich hinter Gitter sehen." Ein komisches Gefühl, wenn man sich vorstellt, dass dieser Mann große Chancen hat, der nächste Regierungschef Tschechiens zu werden.

Proteste gegen Babiš in Prag. Bildrechte: IMAGO

Wenn etwas zu viel ist, ist es einfach zu viel und meiner Meinung nach kann es nur den harten Kern der Babiš-Unterstützer in der Meinung bestärken, dass Babiš ein Opfer von Kampagnen sei. Ein Freund von mir hat eine Wahlveranstaltung von Andrej Babiš besucht und mir erzählt, wie eine Frau zu Babiš kam und fast weinend zu ihm sagte: "Herr Babiš, wir stehen zu Ihnen. Wir glauben nicht, was die Medien erzählen." Babiš reagiert auf die Kritik oft nur mit dem Satz: "Es ist eine Kampagne." (Je to kampaň.) Langsam ist dieser Satz zu einer Phrase geworden, wirkt aber immer noch gut auf manche Wähler.