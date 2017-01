Neujahrsbrüllen in Budapest

Die einander völlig fremden Leute hatten indes eines gemeinsam: Sie alle haben das Jahr 2016 als furchtbar empfunden. Dabei dachten sie freilich nicht in erster Linie an Politik: an Terror-Angst, Migranten-Krise und Hass-Kampagnen, an Donald Trump oder Viktor Orbán. Dies alles hatte sicherlich zur schlechten Laune und zum Ärger beigetragen, das abendliche Brüllen war als eine gänzlich unpolitische Veranstaltung gedacht und die Teilnehmer waren im Voraus sogar gebeten worden, keine politischen Plakate mitzubringen oder Slogans zu skandieren. Nur schreien sollten alle, möglichst laut und unartikuliert: Wegen ganz alltäglichem Ärger und diverser Probleme - in der Partnerschaft, mit Eltern, Kindern oder Nachbarn; dem ewigen Kampf um's Geld, den Job und den damit verbundenen Stress.