Deutschlernen in Litauen: Liebe auf den dritten Blick

Die Zahl der immatrikulierten Studenten in Litauen, die Deutsch studieren möchten, stagniert an der Universität Vilnius bei höchstens 25 pro Jahr. Und das, obwohl man seit einigen Jahren einen Studienplatz im Fach Deutsch auch ohne Deutsch-Kenntnisse bekommt. Deutsch als Hauptfach gibt es in Litauen derzeit allerdings nur an zwei Universitäten: an der Uni Vilnius sowie und an der Vytautas-Magnus-Universität in Kaunas. An den anderen Hochschulen ist Deutsch nur in fester Kombination mit einem anderen Hauptfach möglich. Das hat damit zu tun, dass die Zahl der Schüler, die Deutsch als erste und auch als zweite Fremdsprache an den Schulen lernen, sehr geschrumpft ist.