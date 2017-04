Ocsa - Das Dorf der Frankenopfer

"Wir sind inmitten des Nichts", sagen die Bewohner des Dorfs. In der Stadt Ocsa hat die Wohnanlage den Namen "Dorf der Frankenopfer". Die Siedlung liegt etwa 30 Kilometer südöstlich von Budapest. Ein paar Mal am Tag hält ein Bus am Dorfrand. Er fährt in die Stadt, nach Ocsa. In der Siedlung selbst gibt es keine Arbeitsmöglichkeiten. Viele Einwohner fahren zur Arbeit in die Hauptstadt. Aber schön still sei es hier, sagen die Bewohner, und die Kinder könnten immer im Grünen sein. Bildrechte: MDR/Piroska Bakos