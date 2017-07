Arbeitskräftemangel am Balaton

Urlaub am Balaton. Erinnern Sie sich noch? Wasser, Strand, segeln, lecker Fisch und guter Wein. Sie können beruhigt sein, daran hat sich nichts geändert. Jedoch sind viele Fachkräfte verschwunden. Kellner, Verkäufer, Rezeptionisten und Köche, die einst am Balaton gearbeitet haben, arbeiten heute in ungarischen Großstädten oder im Ausland – vielleicht ja so sogar in Ihrer Nachbarschaft in Deutschland. Schuld sind der geringe Lohn in Ungarn und die schlechten Arbeitsbedingungen. Wer also bald am Balaton Urlaub machen will, könnte eine böse Überraschung erleben.