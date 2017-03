"Ausgeplündert, verprügelt, erniedrigt"

Es hat sich unter den Flüchtlingen in Serbien herumgesprochen: Die Ungarn errichten eine zweite Zaunreihe an der Grenze; die Ungarn haben die Grenzkontrollen noch mehr verschärft; die Ungarn bauen Internierungslager (das Parlament hat zudem gerade einen dazu passenden Beschluss gefasst). Aber auch: In Ungarn würden Flüchtlinge ausgeplündert, verprügelt und gefoltert – angeblich sogar von der Polizei. Es werde immer schwieriger, über Ungarn nach Westeuropa zu kommen.

Der 14-jährige Muhamednabi Parakzai aus Pakistan. In Miksaliste darf man die Gesichter von Minderjährigen nicht fotografieren. Bildrechte: Andrej Ivanji

Der vierzehnjährige Muhamednabi Parakzai hat sich vor einem halben Jahr aus Afghanistan nach Europa auf den Weg gemacht. Seit vier Monaten ist er in Serbien, schlief zunächst in verlassenen Lagerhallen hinter dem Belgrader Hauptbahnhof und ist erst seit kurzem in Zelten untergekommen, die die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" (Medecins Sans Frontiers, MSF) in der Nähe errichtet hat. Dreimal hat er es versucht, mit einigen Freunden über die ungarische Grenze zu kommen. Zweimal haben sie den Zaun durchgeschnitten, wurden von den Grenzpolizisten geschnappt und nach Serbien abgeschoben. Nun hat er es ein drittes Mal versucht – mit beinahe fatalen Folgen: "Man hat uns erwischt. Zuerst haben sie uns Handys und Geld weggenommen. Dann haben sie uns gesagt, uns auf die Erde zu legen", erzählt Muhamednabi. Sie hätten gehorcht, dreizehn Flüchtlinge. Man habe ihnen eine Flüssigkeit über die Köpfe gegossen, Fanta oder Cola. Und dann hätten die ungarischen Grenzpolizisten sie getreten und geschlagen, mit Händen und Stöcken: "Sie haben sich richtig ausgetobt", erzählt der Junge. Danach habe man ihn mit anderen in einen Kombi gesteckt, wo die Schikanen fortgesetzt worden seien. Schließlich sei man über die Grenze nach Serbien gebracht und aus dem Auto geworfen worden. Er sei am Bein und an der Schulter verletzt worden, sagt er. Ein Freund habe einen Schädelbruch erlitten, vier aus der Gruppe seien immer noch im Krankenhaus: "Es geht ihnen nicht gut", erzählt Muhamednabi. Das alles geschah vor knapp drei Wochen. "Die ungarischen Polizisten sind brutaler und unmenschlicher als die afghanische Polizei. Ich bin enttäuscht von Europa", resümiert Muhamednabi. Er will es aber wieder versuchen nach Deutschland zu kommen. Was solle er denn anderes tun?