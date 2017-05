Für großes Aufsehen hatte Mitte April der Angriff auf die Nachrichtenagentur BNS (Baltic News Service) gesorgt - sie ist in allen drei baltischen Ländern vertreten. Ihr schoben Hacker einen Bericht über US-Soldaten unter, die in Lettland eine Vergiftung erlitten haben sollten. Die Überschrift klang dramatisch: "Syrisches Echo in Lettland: US-Soldaten haben sich mit Senfgas vergiftet". Das einzige, was an der Meldung stimmte, war die Tatsache, dass die US-Soldaten, wie auch mehrere andere NATO-Soldaten, in allen baltischen Ländern stationiert sind.