Humor findet in Litauen in Extremen statt: Zu Open-Mic Veranstaltungen, bei denen junge Comedians Witze über den Alltag und die Probleme der Gesellschaft machen, sind die Clubs in Vilnius voll. Aber auch in der Provinz füllen Kabarett-Truppen mit eher klassischem Humor die Säle. Über deren derben Humor machen sich die Hauptstadtkomiker dann wiederum bei ihren Open-Mic-Veranstaltungen lustig.