Dabei dürfen die Witze durchaus politisch inkorrekt sein. Witze über schwule Popstars, geizige Juden, langsame Balten oder dumme Tschuktschen sind salonfähig und kaum wegzudenken. Mehr noch: wer sich darüber aufregt, gilt selbst in gebildeten Kreisen als Spaßbremse und kleinkariert.

Trotz der weitgehenden Begrenzung des öffentlichen Raums für Humor und Satire, halten sich die Russen übrigens für sehr witzig und selbstironisch. Humor ist in gewisser Weise sogar ein Grund für nationalen Stolz. Für besonders unwitzig hält man in Russland ausgerechnet die Deutschen mit ihrer Pünktlichkeit und dem Perfektionismus. Wo alles glatt läuft, worüber soll man da bitte lachen? Nicht umsonst wunderte sich einst das größte russische Reisemagazin "Wokrug Sveta" über die deutsche Eigenart, bei Karneval Pointen mit einem Orchester zu unterstreichen. "Offenbar würden die Deutschen sonst wohl nicht wissen, an welcher Stelle die Leute zu lachen haben."