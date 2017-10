"Es tut mir leid, aber ich nehme das", erklärte diese Lidl-Mitarbeiterin dem verdutzten Jesus. Mit dem humoristischen Bild spielte ein Facebook-Nutzer auf eine verunglückte Werbekamapagne des Discounters an. Der hatte in einem Anflug von besonders großer politischer Korrektheit die Kreuze von den Bildern griechischen Kirchen wegretuchiert.

"Es tut mir leid, aber ich nehme das", erklärte diese Lidl-Mitarbeiterin dem verdutzten Jesus. Mit dem humoristischen Bild spielte ein Facebook-Nutzer auf eine verunglückte Werbekamapagne des Discounters an. Der hatte in einem Anflug von besonders großer politischer Korrektheit die Kreuze von den Bildern griechischen Kirchen wegretuchiert. Bildrechte: MDR/Helena Sulcova

Der Schelmenroman "Die Geschicke des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges" dreht sich um den typischen Prager Josef Schwejk, der sich mit Selbstironie durchs Leben schlägt und sich unter allen Umständen vor einem Fronteinsatz im Ersten Weltkrieg drücken will. Während des Zweiten Weltkriegs und im Sozialismus war der Antiheld besonders beliebt. Seit Mai erinnert eine Bronzestatue vor dem Rathaus der tschechischen Stadt Kralupy an den berühmten Schwejk.

Der Schelmenroman "Die Geschicke des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges" dreht sich um den typischen Prager Josef Schwejk, der sich mit Selbstironie durchs Leben schlägt und sich unter allen Umständen vor einem Fronteinsatz im Ersten Weltkrieg drücken will. Während des Zweiten Weltkriegs und im Sozialismus war der Antiheld besonders beliebt. Seit Mai erinnert eine Bronzestatue vor dem Rathaus der tschechischen Stadt Kralupy an den berühmten Schwejk. Bildrechte: dpa

Als ich in Deutschland gelebt habe, haben meine deutsche Freunden meine Witze nicht immer sofort verstanden. Oft haben die gedacht, dass ich zu selbstkritisch bin. Daran ist die typische tschechische Selbstironie schuld. Was sonst kann man vor der Nation erwartet, die der Welt den braven Soldat Schwejk gegeben hat?

Denn Jára Cimrman hat nie existiert. Er ist eine Kunstfigur, die in den 1960er Jahren erfunden wurde und all das geschafft hat, was in der Tschechoslowakei nicht möglich war. Dabei gibt es sogar eine nach ihm benannte wissenschaftliche Disziplin: die Cimrmanologie. Und bis heute fragt man vor jeder Präsidentschaftswahl, ob Jára Cimrman auch kandidiert.