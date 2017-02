Ernst Reichel, der deutsche Botschafter in der Ukraine, äußerte sich ebenfalls zu diesem Thema – und löste am Dienstag mit seinem Interview mit dem Sender RBC Ukraine sogar einen kleinen Skandal in Kiew aus. "Die Wahlen müssen nicht unbedingt erst dann ausgetragen werden, wenn es im Donbass keine russischen Truppen mehr gibt oder an jeder Stadtverwaltung ukrainische Fahnen wehen", meinte der 56-jährige Diplomat, der als Beispiel die Wahlen in der DDR von 1990 nannte, als dort ja auch noch sowjetische Truppen stationiert waren. Auf diese Äußerung folgte eine Welle der Empörung, Reichel wurde sogar vom ukrainischen Außenministerium einbestellt. Das Auswärtige Amt bestätigte jedoch, dass es die Meinung des Botschafters grundsätzlich teilt.