Krim: Wie sich die Infrastruktur nach 2014 verändert hat

Die echten McDonald's-Fans essen aber lieber an der Tankstelle. Hört sich wie ein Witz an, ist aber keiner: Die Kette AvtoCafe wird von den früheren McDonald's-Betreibern geführt – und befindet sich tatsächlich meist an den Tankstellen der Krim-Großstädte. Die Nachfrage ist relativ groß. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK