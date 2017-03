Für die zunehmende Kriminalität ist vor allem die soziale Lage im Land verantwortlich. Seit 2014 leidet die Ukraine unter einer schweren Wirtschaftskrise. Die ukrainische Währung hat in dieser Zeit gegenüber dem Euro rund zwei Drittel an Wert verloren. Kurz vor Beginn der Maidan-Revolution kostete der Euro nur 11 Hriwna, inzwischen liegt der Wechselkurs bei 29 Hriwna für 1 Euro. Das hat eine deutliche Erhöhung der Preise, aber auch Kommunaltarife zur Folge. Viele Menschen sind dringend auf einen Zuverdienst angewiesen, um über die Runden zu kommen, weil das bisherige Gehalt nicht ausreicht. Manche haben gar ihren Job verloren. "Diebstähle sind ja der einfachste Weg, Geld zu verdienen. Deswegen überrascht es nicht, dass deren Anzahl in erster Linie steigt", sagt der Kiewer Anwalt Jurij Melnyk.

Binnenflüchtlinge als Sündenböcke

Florierender Handel mit Waffen aus dem Konfliktgebiet im Donbass. Bildrechte: IMAGO Was ebenfalls andauernd steigt, ist der Handel mit Waffen aus dem Konfliktgebiet im Donbass. Für Freiwillige und Soldaten ist das eine der wenigen Möglichkeiten, ihre Familien mit Geld zu versorgen. "Das Innenministerium und die Generalstaatsanwaltschaft versuchen ständig, die Verantwortung dafür auf die Binnenflüchtlinge aus dem Donbass zu schieben", meint Maxym Mogilnyzkij, der frühere Stellvertreter des Kiewer Staatanwalts. "Die Statistik zeigt aber deutlich: Das sind nicht die Binnenflüchtlinge, sondern es handelt sich um gesamtukrainische Ströme des Waffenhandels. Außerdem ist die Anzahl der Straftaten mit Einsatz solcher Waffen in westukrainischen Gebieten am Höchsten – also dort, wo nur wenige Binnenflüchtlinge wohnen", betont Mogilnyzkij. Tatsächlich sorgen Schießereien in der Westukraine seit einiger Zeit oft für Schlagzeilen. Der größte Zuwachs an schweren Straftaten wird allerdings im südlichen Gebiet Odessa verzeichnet.

Selbstzufriedenes Ministerium

Das Innenministerium bestreitet Probleme mit der Kriminalität nicht, sieht seine eigene Tätigkeit aber dennoch positiv. "Es gibt objektive Probleme wie den Krieg im Donbass und die schwierige Wirtschaftssituation, die daran schuld sind", betont Sorjan Schkirjak, Berater des Innenministers Awakow. Schkrijak zufolge ist das Innenministerium der Ukraine mittlerweile "das fast transparenteste der Welt". "Dass wir nun die ganze Statistik offenlegen, gibt unseren Kritikern große Möglichkeiten, uns anzugreifen. Aus meiner Sicht ist der kritische Punkt aber bereits vorbei: Die Kriminalitätsrate stieg 2016 nicht so stark wie 2014 und 2015", sagt Schkirjak.

Unfähige Polizei ...

Stark in der Kritik: Die ukrainische Polizei Bildrechte: IMAGO Bei der Bevölkerung scheint diese vermeintliche Trendewende noch nicht angekommen zu sein, denn die einst regelrecht gehypte Polizeireform steht massiv in der Kritik. Im Zuge der Reform war die alte Miliz in den größten Städten des Landes durch die Nationale Polizei ersetzt worden. Und die fällt nicht gerade durch übermäßige Fahndungserfolge auf. In Kiew, wo die neue Polizei bereits seit Sommer 2015 und damit am längsten tätig ist, bleiben rund 90 Prozent der Autodiebstähle und Wohnungseinbrüche unaufgeklärt. Dies ist allerdings auch nicht überraschend, weil ein Ermittler mittlerweile durchschnittlich mit 800 bis 2000 Strafverfahren betraut ist. Zum Glück ist die Aufklärungsquote wenigstens bei Mordverbrechen in Kiew - wenn auch nur vor dem Hintergrund der genannten schlechten Zahlen - relativ "gut": Nur in 44 Prozent der Mordfälle findet die Polizei letztlich keinen Täter.

... mit neuer Führung