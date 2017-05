Tschechien - Proteste gegen die Regierung Der singende Lehrer

Nach heftigen Protesten in Tschechien steht nun fest, dass Finanzminister Babiš zurücktritt. Er bleibt aber weiter in der Politik und hat große Chancen, der nächste Premier Tschechiens zu werden. Inakzeptabel sagt der Aktivist Quido Czerny, der regelmässig an den Demonstrationen in Prag teilgenommen hat.

von Helena Šulcová