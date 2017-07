Litauische Hymne klingt rund um den Globus

Immer im Juli wird es laut in Litauen – genauer am 6. Juli, punkt 21.00 Uhr. Dann singen die Litauer ihre Hymne in Bars, auf öffentlichen Plätzen oder einfach zu Hause. Es ist eine recht junge Tradition, an der Jahr für Jahr immer mehr Litauer teilnehmen - auch im Ausland in Manchester , Tiflis oder Sankt Petersburg .

Ich weiß noch ganz genau, als ich zum ersten Mal die Hymne zusammen mit meinen Freunden gesungen habe. Es war ein heißer Sommerabend im Jahr 2009. Punkt 21.00 Uhr litauische Zeit sangen wir die Hymne an einem See, rings um ein Lagerfeuer versammelt. Litauen feierte damals seine tausendjährige Geschichte. Diese Feier hat indirekt sogar mit Quedlinburg in Sachsen-Anhalt zu tun. Denn 1009 wurde der Namen Litauen erstmals in den Quedlinburger Chroniken urkundlich erwähnt. Tausend Jahre später zelte ich nun mit meinen Freunden am See und singe unsere Hymne.