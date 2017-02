Kult um litauische Partisanen

An einem romantischen Wald, am Ufer des Bachs Ratnyčėlė, haben vier Männer – Bronius Kukauskas ("Hase"), Bronius Sinkevičius ("Vogel"), Vytautas Sadauskas ("Drossel") und Pranas Suraučius ("Eiche") – 1947 über Nacht einen kleinen Bunker errichtet. In diesem Bunker versteckten sie sich fast zwei Jahre lang – im Sommer, aber auch im kalten Winter, ohne Strom und ohne Heizung. "Hase" und "Eiche" sind im Kampf gefallen. "Vogel" wurde im Wald verletzt, später im KGB-Gefängnis in Vilnius brutal gefoltert und erschossen. Einzig "Drossel" hat überlebt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion, als Litauen wieder unabhängig wurde, sorgte er dafür, dass die Geschichte des Bunkers und der vier Kameraden bekannt wurde. Der inzwischen verfallene Bunker, der als Glücksbunker gilt, da die Sowjets ihn nie gefunden haben, wurde 1997 an gleicher Stelle rekonstruiert. Jetzt ist er ein Gedenkort, der viele Besucher anzieht. Dabei gab es viele solcher Bunker im ganzen Land.

"Waldbrüder"

Die "Waldbrüder" sind ein sehr wichtiges Narativ in der neueren litauischen Geschichte. Für die "Waldbrüder" tobte in Litauen bis in die 1950er-Jahre hinein der Krieg weiter. Nach Einschätzungen der Historiker haben in dieser Zeit mindesten 50.000 Partisanen gegen die Sowjetmacht gekämpft, etwa 20.000 von ihnen sind gefallen. Die Partisanen hatten einen starken Rückhalt in der Bevölkerung. Etwa 100.000 Menschen, so schätzt man, haben die Partisanen unterstützt. Die Erinnerung an diese Kämpfe ist lebendig, es gibt immer noch Zeitzeugen. Dem Sowjetstaat ist es nicht gelungen, dieses Kapitel der Geschichte während der Okkupation – denn als solche betrachten die Litauer ihre Zugehörigkeit zur UdSSR – auszuradieren.

"Ihr Kampf war nicht umsonst"

Das Thema hat sogar Eingang in die litauische Popkultur gefunden. Die Band "Skylė" hat ein sehr erfolgreiches Musikalbum mit dem Titel "Broliai" (Brüder) den Partisanen gewidmet. Und die Band hatte damit großen Erfolg. Bandleader Rokas Radzevičius, von Beruf Historiker, und seine Frau Aistė Smilgevičiūtė hatten das Gefühl, dass die Geschichte der "Waldbrüder" mit zu viel Pathos dargestellt wird und deshalb junge Leute zu wenig anspricht. Inspiration für ihre rührenden Songs schöpften sie aus den Gedichten der Partisanen und aus dem Tagebuch des berühmten Waldbruders Lionginas Baliukevičius. "Uns hat der Erfolg überrascht. Das zeigt, dass eine neue Generation auch einen neuen Blickwinkel braucht", sagt die Sängerin Smilgevičiūtė. "Es ist sehr wichtig, dass uns der Preis unserer Freiheit klar ist. Wir müssen verstehen, dass man Werte schätzen und verteidigen muss. Obwohl der Kampf nach dem tragischen Ende des Partisanenkrieges verloren schien, wirkt das aus heutiger Perspektive anders – die Partisanen haben uns eine wichtige Nachricht hinterlassen, ihr Kampf war nicht umsonst."

Großes Interesse an den "Waldbrüdern"

Historiker Darius Juodis Bildrechte: Vytene Stasaityte Von dem großen Interesse an den "Waldbrüdern" zeugt auch die hohe Zahl der rekonstruierten Bunker und touristischen Routen in den Wäldern, die meist von privaten Initiativen finanziert werden. Und auch beim Staatlichen Museum für Genozid-Opfer, das im Volksmund "KGB-Museum" heißt, merkt man das – es ist eines der meistbesuchten Museen in der litauischen Hauptstadt Vilnius. In den Jahren 1940 bis 1941 und 1944 bis 1991 wurde das Gebäude von den sowjetischen Geheimdiensten NKWD, MGB und KGB genutzt, und während der deutschen Besatzung von der Gestapo. Viele "Waldbrüder", die nicht bei Gefechten im Wald fielen, wurden an diesem Ort ermordet. Und so sehen es viele Litauer heute als ihre Pflicht an, ausländischen Gästen die Besichtigung dieses Museums ans Herz zu legen.

Viele Touristen sind überrascht, dass es in Litauen einen so breiten Widerstand gegen die Sowjetunion gab. Die Reaktion überrascht den Historiker Dr. Darius Juodis nicht: "Die Historiker im Westen, die sich mit der Geschichte Osteuropas und des Baltikums beschäftigen, kennen dieses Thema, aber für den durchschnittlichen Westeuropäer ist das ein weißer Fleck. Wenn man den Terminus 'Partisan' nennt, denkt man sofort an den Widerstand gegen Hitler im Zweiten Weltkrieg in Polen oder Frankreich, aber nicht an den Widerstand gegen die Sowjets, obwohl dieser sehr stark war und lange andauerte – nicht nur in Litauen, Lettland und Estland, sondern auch in Belarus und in der Ukraine."

Dr. Juodis arbeitet im Forschungszentrum für Genozid und Widerstand und beschäftigt sich viel mit dem Thema. Er erklärt, dass die Partisanen in Litauen sehr gut organisiert waren. Sie hatten Armeestrukturen übernommen, waren sehr gut vernetzt, diszipliniert und trugen sogar Uniformen. 1949 gründeten sie die Bewegung der Freiheitskämpfer in Litauen, die sie zur höchsten politischen Institution erklärten. Ihr Ziel war es, die Unabhängigkeit Litauens wiederherzustellen.

CIA-Bericht über Kampf der Partisanen freigegeben

1949: Partisanen unterwegs in den Wäldern von Vilnius Bildrechte: Staatliches Museum für Genozid-Opfer Vilnius Dass der litauische Widerstand den Sowjets Sorgen bereitete, bestätigen auch die jüngst freigegebenen Akten des US-Geheimdienstes CIA. In der mehr als zwölf Millionen Seiten zählenden Dokumentensammlung findet sich auch Einiges über die Partisanenkämpfe in Litauen. In einem Report vom 8. November 1949 heißt es etwa, die Partisanen seien gut organisiert und bewaffnet. Sie würden gegen Kollektivierung kämpfen und Mitbürger bestrafen, die den Sowjets helfen. Ferner wird berichtet, dass die Bevölkerung die "Waldbrüder" unterstütze, obwohl sowjetische Geheimdienste sehr stark präsent seien.

Dr. Juodis warnt aber, diese Berichte für bare Münze zu nehmen, da sie ziemlich grobe Fehler und falsche Einschätzungen enthielten. Doch auch aus den Fehlern ließe sich viel ablesen. Die CIA-Berichte zeigten" nämlich, "dass der Geheimdienst gar nicht so gut informiert war. Außerdem findet man da keinerlei Absichten vermerkt, Litauen oder andere von den Sowjets eroberte Länder zu befreien. Und genau das war leider die große Hoffnung und Illusion der Waldbrüder und der Bevölkerung."