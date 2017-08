Verstrickungen in "Magnitzkij-Fall"

In ihrer Position konnte sich Weselnitzkaja um ihre Paradedisziplin kümmern: zwielichtige Grundstücksdeals. Im Jahr 2012 wurde der Sohn des Transportministers, Denis Katzyw, in den USA der Geldwäsche beschuldigt. Die Vorwürfe sind Teil eines anderen Skandals, der international als "Magnitzkij-Fall" bekannt wurde. Damals hatte der russische Anwalt Sergej Magnitzkij illegale Steuerrückzahlungen aus der Staatskasse in Höhe von 230 Millionen Dollar aufgedeckt.

Daraufhin landete er jedoch selbst wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung in Untersuchungshaft, wo er nach elf Monaten unter ungeklärten Umständen verstarb. Der Verdacht: Hohe russische Beamte wollten so die illegalen Geschäfte vertuschen. Nach Magnitzkijs Tod verabschiedeten die USA daher ein Gesetz, das zahlreichen russischen Verantwortlichen, die in den Fall verwickelt sind, die Einreise in die USA verbietet und deren Aktiva einfriert. Und das trifft auch Mandanten von Anwältin Weselnitzkaja.

Bluff mit Folgen

Der Sohn des regionalen Transportministers, Denis Katzyw, soll zum Beispiel etwa 14 der 230 Millionen Dollar in die USA überführt haben. Weselnitzkaja hatte für ihren Mandanten eine Einstellung des Verfahrens für eine Vergleichszahlung in Höhe von sechs Millionen Dollar erwirkt. Beim Treffen mit Trump Junior wollte sie nach eigenen Angaben die komplette Abschaffung der Sanktionen diskutieren.

Deshalb sei sie auch vom Immobilienunternehmer Aras Agalrow, dem "Trump Russlands" und dessen Sohn begleitet worden. Ihre angeblichen Informationen zu Clinton, ihr Vorwand für das Treffen am 9. Juni 2016, entpuppten sich dabei offenbar als Luftnummer. Dabei sei gar nichts heraus gekommen, sagte Donald Trump Junior gegenüber dem US-Sender Fox News.

Weiterer Gast in der Runde

Wenige Tage später meldete sich aber noch ein weiterer Gesprächsteilnehmer in der Öffentlichtkeit: Rinat Achmetschin ist ein russischer Lobbyist, der für diverse politische Akteure in Osteuropa und Zentralasien arbeitet. In der Sowjetunion war er außerdem Mitglied einer Spionageabwehr-Einheit der Armee. Eine Verbindung zum Kreml bestreit Rinat Achmetschin aber ebenso vehement wie Natalia Weselnitzkaja.