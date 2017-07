Doch ein politischer Durchbruch ist dem Ex-Georgier in der Ukraine nicht gelungen. Das könnte an den mäßigen Erfolgen seiner Arbeit in Odessa liegen: Saakaschwili brachte zwar die südukrainische Stadt in den internationalen Fokus, sein Reformprogramm wurde aber de facto nicht umgesetzt. Es mag an Saakaschwili selbst liegen, aber auch an Steinen, die ihm das politische Kiew in den Weg legte.



Ist der Entzug der Staatsbürgerschaft gleichzeitig auch das Ende seiner politischen Karriere in der Ukraine? Saakaschwili gibt sich kämpferisch: "Ich werde auf alle Fälle in die Ukraine zurückkehren. Ich habe es dem ukrainischen Volk versprochen, und ich halte mich daran." Er wolle den politischen Kampf in der Ukraine fortsetzen. Doch bis dahin muss Michail Saakaschwili damit leben, dass sein Karriere in der Ukraine vorerst gescheitert ist.