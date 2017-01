"Wir wollen keinen Krieg, aber wenn es sein muss, werden wir auch die Armee (ins Kosovo - Anm. des Autors) schicken, um Serben vor potentiellem Morden zu bewahren. Wenn sie (die Albaner - Anm. des Autors) Serben umbringen, schicken wir die Armee. Wir werden alle hingehen, auch ich werde hingehen, es wäre für mich nicht das erste Mal", erklärte Serbiens Präsident Tomislav Nikolic, der in den 1990er-Jahren als Freiwilliger in den Krieg zog, um für das Serbentum zu kämpfen. Was bewegte denn den serbischen Präsidenten, fast achtzehn Jahre nach Kriegsende wieder mit dem Säbel zu rasseln? Der Beschluss der kosovarischen Regierung, einem serbischen Zug die Einreise in das Kosovo zu verbieten.

"Kosovo ist Serbien"

Erstmals nach 1999 hätte nämlich in der zweiten Januarwoche 2017 ein Zug von Belgrad in die ethnisch geteilte Stadt Kosovska Mitrovica im vom mehrheitlich von Serben bewohnten Norden des Kosovo fahren sollen. Doch nicht irgendein Zug, sondern ein brandneuer russischer Zug, innen mit Motiven serbisch-orthodoxer Heiliger und orthodoxer Klöster aus dem Kosovo geschmückt, die Waggons von außen in serbischen Nationalfarben bemalt und in 21 Sprachen mit dem Leitmotiv der serbischen Kosovo-Politik beschriftet: "Kosovo ist Serbien."

Der Zug sei eine serbische Provokation

Der Zug, innen ausgeschmückt mit Darstellungen serbisch-orthodoxer Heiliger Bildrechte: IMAGO Für Prishtina stellte ein derart ausstaffierter Zug nichts anderes dar als eine serbische Provokation. Ein Zug, eingewickelt in serbische nationalistische Parolen, verletze die Verfassung des Kosovo und dürfte nicht einreisen, erklärte der Präsident des Kosovo, Hashim Thaci, der ehemalige Kommandant der "Kosovo-Befreiungsarmee" (UCK), die in den 1990er-Jahren den bewaffneten Aufstand für die Unabhängigkeit des Kosovo anführte. Bald verbreiteten sich in Serbien Gerüchte, dass die Eisenbahngleise im Kosovo vermint seien, dass der Lokführer des fraglichen Zuges verhaftet werden soll und dass schließlich Prishtina Sondereinheiten der Polizei beauftragt habe, den Zug aufzuhalten. Serbiens starker Mann höchstpersönlich, Ministerpräsident Aleksandar Vucic, beorderte danach den Zug, der schon fast das Kosovo erreicht hatte, zurück nach Belgrad, um, wie er sagte, "Menschenopfer zu vermeiden". Er werde sich auf die "Kriegsspiele" des Kosovo nicht einlassen, erklärte er, Prishtina hätte Ausschreitungen größeren Ausmaßes geplant. Serbische Politiker konnten in dem bemalten Zug beim besten Willen keine Provokation erkennen und warfen Prishtina stattdessen vor, die "Bewegungsfreiheit" für Serben einschränken zu wollen.

Unbeglichene Rechnungen