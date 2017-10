In Serbien mit seinen über sieben Millionen Einwohnern sind über 1.600 Medien registriert. Die Werbeeinnahmen der Medienbranche belaufen sich nach einem Bericht der Zeitung "Vreme" jährlich auf rund 160 Millionen Euro. Den größten Anteil davon gibt der Staat aus. Öffentliche Betriebe, die unter staatlicher Kontrolle stehen, schalten staatlich finanzierte Anzeigen – vor allem in den regierungstreuen Medien. Nur einen Bruchteil der Werbeeinnahmen erhalten hingegen regierungskritische Redaktionen, und das auch nur, um eine angebliche Medienfreiheit vorzutäuschen. Da staatliche Werbung weder gesetzlich geregelt sei, noch unter öffentlicher Kontrolle stünde, gebe es viel Spielraum, die Medien auf diese Weise unter Druck zu setzen, schreibt "Vreme". Hinzu komme, dass kritische Medien, die professionell ihre Arbeit machten, als "Feinde" behandelt und als "Verräter und Söldner" gebrandmarkt würden, sagt "Vreme"-Redakteurin Gligorijević in einem Gespräch mit dem MDR. Der gleichen Tortur seien auch Oppositionspolitiker ausgesetzt.

"Die immer autoritärer werdende Regierung Serbiens unterdrückt seit vier Jahren systematisch Medienfreiheiten", schrieb Shannon O'Toole von "Freedom House", einer Nichtregierungsorganisation mit dem Sitz in Washington, die liberale Demokratie fördert. Was das für die Zukunft bedeutet, kann man sich leicht ausmalen. Spätestens im Frühjahr stehen in Serbien Kommunalwahlen in der Hauptstadt Belgrad an. Sollte sich in der Medienbranche bis dahin nichts ändern, lässt sich die Siegerpartei schon jetzt vorhersagen: Die Serbische Fortschrittspartei SNS von Staatspräsident Aleksandar Vučić.