Serbien Demonstranten wollen "Diktatur Vučić" verhindern

Am 3. April waren plötzlich Tausende auf den Straßen serbischer Städte. Die vorwiegend jungen Menschen organisierten sich spontan über Instagram, Facebook und Twitter. Sie wollten ihren Unmut über den Zustand in Serbien äußern. Sie wollten sich mit dem haushohen Sieg von Ministerpräsident Alekandar Vučić bei den Präsidentschaftswahlen am Tag zuvor nicht abfinden. Und seitdem hören sie nicht mehr auf, "gegen die Diktatur" zu demonstrieren.

Den jungen Menschen schließen sich auch immer mehr Rentner an. Ihnen wurden unlängst die Renten gekürzt. Die Proteste im wirtschaftlich ruinierten Serbien nehmen damit auch immer mehr einen sozialen Ton an. Verschiedene Gewerkschaften kündigten an, sich anzuschließen.



Inzwischen schlossen sich umgekehrt Zehntausende Demonstranten dem Protest der abtrünnigen Gewerkschaften von Polizei und Armee vor dem Regierungsgebäude in Belgrad an. Selbst die sonst regierungsfreundliche Tageszeitung "Kurir" wollte die enorme Menschenmasse nicht länger ignorieren und titelte: "Größte Proteste in der jüngeren Geschichte". In der Tat ist es die größte Demos seit der demokratischen Wende im Jahr 2000, als Slobodan Milošević zum Rücktritt gezwungen wurde. Vučić und seine Mitläufer waren auch damals an der Macht.