Das Etikett "Made in Germany" ist nach wie vor ein Qualitätssiegel. Nach unserer Unabhängigkeitserklärung 1990, als sich der litauische Markt dem Westen geöffnet hat, verkauften Geschäfte an jeder Ecke etwas aus Deutschland: "Deutsche Technik", "Gebrauchte Möbel aus Deutschland" und so weiter. Ob das dann auch wirklich "Made in Germany" war, spielte keine Rolle. Mittlerweile findet man nicht mehr ganz so viele solcher Läden, doch es gibt sie noch. In Vilnius habe ich spontan drei solcher Läden entdeckt: "Deutsche Lampen", "Deutsche Apotheke" und "Deutsche Keramik".

"Deutschen Straße", ein Muss für Touristen Bildrechte: Saulius Žiūra/Vilnius Stadtverwaltung

Außerdem gibt es in der Hauptstadt Vilnius seit Jahren eine "Deutsche Straße". Hier machten einst Kaufleute und Handwerker aus Deutschland Geschäfte. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in Vilnius litauische Juden, Deutsche und andere Völker bunt gemischt zusammen. Seit einem Jahr ist das Straßenschild auf der beliebten Straße im Herzen der Altstadt, direkt an dem Rathaus, auch auf Deutsch zu finden. Am 3. Oktober 2016 wurde es mit Musik und in Anwesenheit prominenter Gäste an der Fassade von Hausnummer 1 enthüllt. Es war ein Geschenkt der Stadt an Deutschland zum Tag der Deutschen Einheit und zum 25. Jubiläum der bilateralen Beziehungen mit Litauen.