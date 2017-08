Dass ausgerechnet der russische Oligarch Aras Agalarow eine gewichtige Rolle in der Russland-Affäre von US-Präsident Donald Trump spielt, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Schließlich gilt der Unternehmer als "Donald Trump Russlands". Seine erstes Geld verdiente Agalarow Ende der 1980er-Jahre mit dem Export von Matrjoschkas und dem Import von Computern.

Der große Erfolg kam jedoch erst mit dem Immobiliengeschäft. Seit der Jahrtausendwende investiert der Unternehmer immer mehr Geld in einen Shopping- und Unterhaltungskomplex namens "Crocus City", der vor den Toren Moskaus liegt. Dort ließ der Unternehmer eine eigene Ausstellungshalle, ein Einkaufszentrum und einen Konzertsaal samt erster privater U-Bahn-Station Russlands bauen.

Der Name des milliardenschweren Geschäftsmanns diente der Anwältin Natalia Weselnitzkaja auch als Türöffner für ihr berüchtigtes Treffen mit Donald Trump Junior. Verbindungen zwischen Agalarow und der Trump-Familie gibt es spätestens seit der Miss-Universe-Wahl in Moskau im Jahr 2013. Damals hatte der heutige US-Präsident die Lizenz für die russische Ausgabe der Veranstaltung an Agalarow verkauft.