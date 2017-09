Mein Büro in Prag befindet sich nur wenige Gehminuten von der bekannten St.-Nikolaus-Kirche auf der Prager Kleinseite. Es ist eine sehr bekannte touristische Lage: eine Kneipe nach der anderen, Lebensmittelläden, Cafés, böhmischer Glasschmuck. Und fast in jedem Fenster prangt ein Aushang: Wir suchen Kellner! Wir suchen Verkäuferinnen! In meinem Lieblings-Café in der Karmelitská-Straße bekommt neuerdings kein Frühstück mehr, denn die Betreiber konnten keine Arbeitskraft für die Küche finden.

Wenig Arbeitslose und Wirtschaftsboom

Auch Amazon sucht Mitarbeiter in Tschechien Bildrechte: MDR/Sulcova Tschechien ist das Land mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union. Große Arbeitgeber wie zum Beispiel Amazon suchen Mitarbeiter inzwischen sogar über eine Werbekampagne. Und die tschechische Wirtschaft boomt weiter. Eine gute Zeit, das Augenmerk auf die Löhne im Land zu richten. Der Chef der tschechischen Gewerkschaften, Josef Středula, weist seit Langem darauf hin, dass die Löhne in Tschechien im Vergleich zum Westen zu niedrig sind. Er fordert ein Ende der Billigarbeit, und die Politik greift das Thema auf.

"Wir erklären der Billigarbeit den Krieg!" Mit diesem Slogan kämpfen zum Beispiel die Sozialdemokraten um Stimmen bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus Ende Oktober. Auch die anderen Parteien versprechen den Menschen, dass mehr Geld in der Tasche bleiben soll. Entweder durch Lohnerhöhungen oder sinkende Steuern.

Lehrer, Krankenschwestern und Pfleger sind Billigkräfte

Die Sozialdemokraten machen Wahlkampf mit dem Thema Billigarbeit Bildrechte: MDR/Sulcova Besonders schlecht bezahlt im Vergleich zu Deutschland sind die Lehrer. In staatlichen Schulen werden sie zwar nach Tarif entlohnt, doch ein durchschnittlicher tschechischer Lehrer verdient umgerechnet monatlich 1.100 Euro brutto - genau so viel beträgt auch der Durchschnittslohn im Land. Noch weniger bekommen die Krankenschwestern, und richtig Grund zum Klagen haben die Pflegekräfte. Oft kommen sie nur auf 700 Euro monatlich. Brutto! Regierungschef Bohuslav Sobotka versprach inzwischen, dass die Lehrer ab 1. November 15 Prozent mehr Geld bekommen und die Löhne für die anderen Staatsbediensteten um zehn Prozent steigen sollen.

Druck auf deutsche Firmen wächst

Eine Welle von Lohnerhöhungen könnte deutsche Firmen, die in Tschechien agieren, unter Druck setzen. Beide Länder pflegen vielfältige wirtschaftliche Beziehungen. So ist Deutschland der größte Export-Partner von Tschechien. Und deutsche Firmen haben in Tschechien Tausende Arbeitsplätze geschaffen. Zu den größten Investoren gehören Volkswagen, E.ON, Siemens, Bosch und RWE.

Deutsche Gewerkschaften sollen helfen

"Die Löhne in der Tschechischen Republik können nicht langfristig hinter den deutschen Löhnen bleiben. In manchen Firmen bekommen die Arbeitnehmer für die gleiche Arbeit in Tschechien bis zu 20 Prozent weniger Geld als der deutsche Mindestlohn," sagte der Gewerkschafter Stredula. Nun hat er einen starken Verbündeten gefunden – den DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann. Nächste Woche kommt er nach Prag zu einem Treffen der tschechischen Gewerkschaften. Das Anliegen der tschechischen Arbeitnehmervertreter: Die deutschen Gewerkschaften sollen Druck auf die Firmenzentralen in Deutschland machen, die Löhne in Staaten wie Tschechien zu erhöhen.

Arbeitnehmer sitzen am längeren Hebel - vorerst

Aber der Druck kommt auch von den Arbeitnehmern, die immer häufiger nicht bereit sind, für die derzeit üblichen Löhne zu arbeiten, so dass die Firmen ihnen mehr bieten müssen. Zwei Drittel der deutschen Unternehmen in Tschechien haben nach Angaben der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer ein Problem mit der Suche nach qualifizierten Arbeitern.