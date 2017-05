Auf einmal standen sie alle im Fokus der Polizei: Der Fußballverband, das Ministerium für Bildung und Sport, die Sport-Union sowie der Fußballverein FK Jablonec, dessen Miteigentürmer Miroslav Pelta ist. Am Ende der Razzia saßen Fußballchef Pelta und eine Staatssekretärin des Ministeriums für Bildung und Sport in U-Haft. Ihnen wird vorgeworfen, Einfluss auf die Verteilung von Fördergeldern des Ministeriums an den tschechischen Sport genommen zu haben. Worum geht es? Vielleicht vor allem darum, dass Pelta sich hat erwischen lassen. Zum Verhängnis könnten ihm Abhörprotokolle werden. Nach Informationen des Tschechischen Rundfunks hatte der Verbands-Chef eine Wohnung in Prag gemietet, wo er sich mit der damals zuständigen Staatssekretärin des Ministeriums für Bildung und Sport traf. Dabei wurden die beiden abgehört: Die Polizei hat mehr als zehn Stunden Material gesammelt. Heraus kam, dass beide darüber sprachen, wie bei bestimmten Projekten die Fördergelder in Höhe von umgerechnet 17 Millionen Euro verteilt werden sollen.