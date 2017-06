Polnische Solidarität mit den Tschetschenen

Sie wollten nach Polen gehen, weil das Land als gastfreundlich gilt. Seit dem Ende der 1990er-Jahre sind hier über 90.000 tschetschenische Flüchtlinge aufgenommen worden. Schließlich haben die Tschetschenen nach dem Zerfall der Sowjetunion tapfer für ihre Unabhängigkeit von Moskau gekämpft. Genauso wie die Polen auch mehrmals in den letzten Jahrhunderten. Die Solidarität mit der abtrünnigen Tschetschenischen Republik schien also wie eine natürliche Bande zwischen beiden Ländern.

Wenn die Stimmung kippt

Doch mit der Flüchtlingskrise hat sich auch diese Stimmung geändert. Madina und ihre Familie wurden mehrmals an der Grenze abgewiesen. Sie waren nicht die Einzigen. Hunderte von Tschetschenen haben monatelang auf dem Bahnhof von Brest gehockt, einige sitzen immer noch fest. Der polnische Innenminister hat eine einfache Erklärung: Polens Grenzen sollen dicht bleiben, um das Land vor der Gefahr des Terrorismus zu bewahren, sagte er dem Privatsender TVN24.

Umgang mit Vorurteilen

Lehrerin Marina Hulia (rechts) und Madina Masalijewa aus Tschetschenien (links). Ihr Mann Ahmed wollte sich aus Angst vor Repressionen nicht fotografieren lassen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Als im Herbst eine zierliche 50-jährige Frau mit blonden Haaren auf dem Bahnhof von Brest auftaucht, nimmt das Schicksal vieler Flüchtlinge eine Wendung. Marina Hulia ist halb Russin und halb Belarussin. Auf dem Bahnhof von Brest organisiert die Russischlehrerin aus Warschau Unterricht für tschetschenische Flüchtlingskinder. Eines Tages hatte Sie eine Idee: Die Kinder bekamen die Aufgabe, ein Terroristenlächeln zu zeichnen. "Sollten die Tschetschenen Terroristen sein, dann müssten doch ihre Kinder wissen, wie sie ticken und auch, wie sie lächeln", sagt Marina und präsentiert die bunten Zeichnungen den verwunderten Reisenden am Bahnhof. Eine Toilettenfrau musste herzlich lachen und schaffte kurzum die Toiletten-Gebühren für tschetschenische Kinder ab.

Leben auf dem Bahnhof

Aus Warschau bringt Marina jede Woche alte Klamotten und gebrauchten Schmuck mit nach Brest. Tschetschenische Frauen nähen Taschen und Puppen, die Marinas Freunde dann in Warschau verkaufen. Für den Erlös werden in Brest Wohnungen gemietet, sodass eine Familie nach der anderen endlich den Bahnhof verlassen kann. Im Namen der Flüchtlinge spricht Marina mit dem polnischen Grenzschutz. Von den Beamten lässt sie sich nicht einschüchtern. Beim 12. Versuch gelingt es schließlich auch Madina und ihrer Familie, nach Polen zu kommen. "An diesem Tag habe ich mir versprochen: es wird meine letzte Grenze sein. Ich will nie mehr über Grenzen gehen", erzählt die 34-Jährige.

Reise nach Krakau

Auch die Krakau-Reise hat Marina organisiert. Sie kümmert sich nämlich um "ihre" Kinder - auch nachdem sie Flüchtlingsheime verlassen haben und erklärt: "Sie können doch nicht ständig in den zugeschlossenen Flüchtlingsunterkünften sitzen, sie müssen rauskommen, ich will ihnen das Land zeigen." Auf der Fahrt machen wir Pause bei einem McDonald-Restaurant. Ein Mann, Mitte 30, kommt auf Marina zu und will mit ihr ein Selfie machen. Er hat sie im Fernsehen gesehen und drückt ihr 100 polnische Zloty, umgerechnet etwa 25 Euro, in die Hand: "Sie werden schon etwas Gutes damit anzufangen wissen", sagt er. "Damit können wir in Krakau alle Eis essen gehen", sagt Marina spontan. Dabei hat sie Tränen in den Augen. Auf dem weg nach Krakau treffen die Tschetschenen auf Polen, die sie unterstützen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ein gutes Leben in Polen

In Krakau werden die Flüchtlingsfamilien in einer privaten Schule empfangen. Es gibt ein gemeinsames Essen mit den polnischen Schülern und ihren Eltern. Alle sind neugierig, wie es sich in Polen als Ausländer leben lässt. Man lebe in einem Land, wo es kaum Fremde gebe, sagt ein Vater. Man wisse nichts vom Leben anderer Menschen.

Mustafa (links) kam als 1-Jähriger mit seiner Oma Heda nach Polen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch der 16-jährige Mustafa, der als kleines Kind nach Polen kam, kann nur positives erzählen. Er habe viele Freunde gefunden. Sie seien alle Fans von Mamed Khalidov, dem polnischen MMA-Meister, der mit der ersten tschetschenischen Flüchtlingswelle Ende 1990er-Jahre nach Polen gekommen ist. Natürlich trainieren Mustafa und alle seine Freunde auch MMA (Abkürzung für den Kampfsport "Mixed Martial Arts").

Kein typisches Polen

Allerdings ist das friedliche Bild, das ich auf dem Schulhof in Krakau beobachte, alles andere als typisch. Für gewöhnlich schotten sich meine Landsleute von Fremden ab. Ein Grund wird wohl auch sein, dass viele gar nicht mit Ausländern in Kontakt kommen und man keine Migranten auf den Straßen sieht. Das weiß auch die Russischlehrerin Marina: "Wir haben immer Angst vor dem, was wir nicht kennen." Marina will das ändern und vor allem "ihren" tschetschenischen Kindern ein "buntes und herzliches Polen zeigen". Hartnäckig und unermüdlich engagiert sich die Frau mit der "russischen Seele" - wie Marina über sich selbst sagt - für ein offenes Polen und gegen Vorurteile. Auf dem Schulhof präsentiert sie die bunten Puppen, die von den Müttern vom Bahnhof Brest genäht wurden und erzählt den Krakauer Schülern und Eltern von den menschlichen Schicksalen, die hinter jeder einzelnen Puppe stecken.