Unabhängigkeitstag in der Ukraine: Feier mit Beigeschmack

Seit dem Konflikt in der Ostukraine und der russischen Okkupation der Krim hat die Parade massiv an Bedeutung gewonnen. Bildrechte: dpa

Zum 26. Mal jährt sich an diesem Donnerstag die Unabhängigkeit der Ukraine. „Früher bedeutete der 24. August für viele lediglich einen weiteren arbeitsfreien Tag. Die russische Politik machte uns jedoch zu einer politisch vereinten Nation“, twitterte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko vor einigen Tagen. Tatsächlich hat sich die Wahrnehmung des Unabhängigkeitstages in den vergangenen Jahren stark verändert.

Während dieser vor 2014 relativ klein und ruhig gefeiert wurde, gehört in den letzten Jahren zum Beispiel eine große Militärparade auf der Kiewer Prachtstraße Chreschtschatyk fest zum Programm. In diesem Jahr werden daran rund 4500 Soldaten teilnehmen. Darunter aktive und ehemalige Soldaten, die im Donbass gekämpft haben. Außerdem werden siebzig Militärfahrzeuge präsentiert, die anschließend in das ostukrainische Kampfgebiet transportiert werden sollen.

Soldaten aus zehn Partnerländern vertreten

Ukrainische Soldaten üben für die Unabhängigkeitsparade 2016. Dieses Jahr sollen Sie erstmals von NATO-Kollegen begleitet werden. Bildrechte: dpa Neu ist in diesem Jahr, dass auch NATO-Soldaten an der Parade in der ukrainischen Hauptstadt teilnehmen werden. „Viele unserer Partner wollten den Unabhängigkeitstag zusammen mit uns feiern, deswegen haben wir sie herzlich eingeladen“, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Stepan Poltorak. Konkret geht es um Soldaten aus Großbritannien, Estland Kanada, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, den USA, sowie den Nicht-NATO-Staaten Georgien und Moldau.

Insgesamt werden 231 ausländische Soldaten in Kiew vertreten sein. Außerdem werden die Verteidigungsminister der anwesenden Länder, unter anderem auch der US-Verteidigungsminister James Mattis, in die Ukraine fliegen. „Das zeigt, wie groß der internationale Stellenwert unseres Unabhängigkeitstages ist“, betont Poltorak. Im Anschluss an die Parade wird Mattis mit Präsident Poroschenko und seinem Kollegen Poltorak zu Gesprächen zusammen kommen.

Unabhängigkeit als Folge des Augustputsches

Der 24. August bezieht sich auf den Tag im Jahr 1991, als sich kurz nach dem gescheiterten Augustputsch in Moskau das Parlament der Ukrainischen Sowjetrepublik in Kiew versammelte und eine Unabhängigserklärung verabschiedete. „Der Ukraine droht nach dem Staatsstreich in der Sowjetunion eine existenzielle Gefahr, deswegen rufen wir die Unabhängigkeit des Landes auf“, heißt es in dem Dokument.