Als prorussische Demonstranten im April 2014 die Regionalverwaltung von Donezk stürmten und schließlich die Gründung der Volksrepublik Donezk erklärten, nahmen viele in der Ukraine diese Entwicklung nicht ernst. Das Land befand sich am Rande der Maidan-Revolution sowie der russischen Annexion der Krim im Krisenzustand. Auch die separatistischen Bewegungen im Osten der Ukraine waren damals bereits ein Thema. Doch dass ein zunächst eher marginaler Protest, der anfangs sogar nur bedingt von der Bevölkerung vor Ort unterstützt wurde, bald die Macht in der Region übernehmen wird, konnten sich die wenigsten vorstellen. Aber genau dazu ist es am Ende gekommen: Drei Jahre später prägt der Krieg im zwischen Kiew und den Separatisten geteilten Donbass den Alltag in der Ukraine, während die von Russland unterstützten Volksrepubliken Donezk und Luhansk sich etablierten konnten.