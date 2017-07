Wo Polen und Tschechen ihren Sommer verbringen

Grillen, Schwimmbad, Strand und Bierchen – das mögen die Deutschen. Aber wie verbringen eigentlich unsere östlichen Nachbarn ihren Sommer? In Polen planen rund 16,5 Millionen Menschen in diesem Sommer in den Urlaub zu fahren. Dabei zeigt sich ganz deutlich ein Trend: Die meisten Polen machen Urlaub im eigenen Land. Warum auch nicht, denn Polen hat schließlich eine Menge zu bieten: 7.000 Seen, zahlreiche Flüsse, Berge und mehr als 500 Kilometer traumhafte Sandstrände an der Ostseeküste.

Zum guten Ton, vor allem unter Warschauern, gehört auch ein Ausflug in die Masuren. Viele Polen haben dort ihre Wochenend- und Ferienhäuser. Auch bei einigen Deutschen sollte das kein Geheimtipp mehr sein: Spätestens, seit Fußballprofi Robert Lewandowski eine Holzhaus-Villa in den Masuren gekauft hat.

Blick auf den Küstenort Fazana in Kroatien Bildrechte: IMAGO

Ihr Top Reiseziel ist Kroatien, und das, obwohl sie die Kroaten für faul und gierig halten. Doch die Kroaten schießen zurück: Bei denen sind die tschechischen Touristen die, die "Socken in Sandalen tragen". Letztes Jahr besuchten mehr als 700.000 Tschechen – rein rechnerisch also halb Prag - das Land an der Adria. Kroatien ist wohl auch deshalb so beliebt, weil es seit geraumer Zeit eine fast durchgehende Autobahnverbindung gibt. So fahren 56 Prozent der Tschechen mit dem Auto in den Urlaub.