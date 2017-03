Grünes Licht für AKW Paks

Die Europäische Kommission hat am 6. März 2017 das Beihilfeprüfverfahren gegen das Ausbauprojekt des ungarischen Kernkraftwerks Paks II abgeschlossen und die von der ungarischen Regierung geplanten Subventionen gebilligt und letztlich für rechtens erklärt. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager betonte nach der Urteilsverkündung, Budapest sei durchaus berechtigt, in das AKW in den geplanten Größenordnungen zu investieren. Die dabei unweigerlich entstehenden Wettbewerbsverzerrungen auf dem Energiemarkt müssten freilich auf ein Minimum begrenzt sein. Dies hatte Budapest im Laufe des Verfahrens auch ausdrücklich zugesagt. Mit diesem Urteil hat Brüssel nun den Weg für das seit Jahren höchst umstrittene AKW-Projekt frei gemacht.