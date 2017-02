Papstkult in Polen Neue Pop-Kultur um Johannes Paul II.

Die junge Generation in Polen ist bereits mit Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus aufgewachsen. Sie erinnert sich leider immer weniger an die Persönlichkeit Johannes Paul II. Das ist aus meiner Sicht ein Vorteil dieser Musicalkunst, dass die wichtigsten Charaktereigenschaften, das Leben und die Vision von Karol Wojtyła mit modernen Darstellungsformen aus dem Bereich der Pop-Kultur jungen Leute nähergebracht werden können. Musical-Produzenten suchen moderne Stücke wie z.B. "Jesus Christ Superstar" aus, um die jüngere Generation anzusprechen.

Immer, wenn Polen, wie wir sagen, im "tiefsten Dreck" steckte, wie während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg oder im Kommunismus, gab es starke Menschen, die das Land moralisch aufgebaut haben. Für mich ist Johannes Paul II. so ein Mensch. Er hat maßgeblich zum Zusammenbruch des Kommunismus in Europa beigetragen. Deswegen wird er in Polen so verehrt.