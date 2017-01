Der polnische Autodieb - ein Vorurteil?

Zu allererst mal eine Zahl, die überraschen dürfte: Anders als insbesondere im grenznahen Bereich wahrgenommen, ist die Zahl der Pkw-Diebstähle genau da, wo Polen nicht weit ist, gesunken: Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungsgesellschaft (GDV) listet auf: In den Bundesländern an der Grenze zu Polen sind die Autodiebstähle 2015 im Vergleich zu 2014 zurückgegangen. Am stärksten in Sachsen: Mit rund sieben Prozent weniger Diebstählen wurden insgesamt 1.400 Autos gestohlen.