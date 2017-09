Wegen Kaliningrad: Polen baggert eigenen Ostseekanal

Die polnische Regierung hat beschlossen, für umgerechnet circa 220 Millionen Euro einen Schifffahrtskanal an der Ostsee zu bauen. Am Sonntag hat das Parlament einen entsprechenden Entschluss gefasst. Dass lokale Infrastrukturprojekt könnte als Randnotiz durchgehen. Doch es ist massiv geopolitisch aufgeladen und illustriert die schwierige Beziehung der polnischen Regierung zu Russland.

Die polnische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) betont immer wieder lautstark, dass Russland eine Gefahr für die Sicherheit des Landes darstelle. So behauptet der Parteivorsitzende Jaroslaw Kaczyński seit dem Tod seines Bruders Lech im Jahr 2010, dass russische Geheimdienste in den Absturz der Maschine des damaligen Präsidenten involviert gewesen seien.

Außerdem verweisen Regierungspolitiker immer wieder auf die vermeintliche militärische Bedrohung durch den großen Nachbarn. So warnten mehrere erst jüngst vor der großen Militärübung "Zapad" (deutsch: Westen), die Russland Ende September in der Region abhält. Dabei würden die Truppen auch üben, die so genannte "Suwałki-Lücke" zur russischen Exklave Kaliningrad zu schließen.