Polens Außenminister Witold Waszczykowski rechnet mit einem Ende des Verfahrens der EU-Kommission zur Justizreform in seinem Land. Dem staatlichen Rundfunk in Warschau sagte er: "Ich erwarte, dass die Sache beigelegt wird".



Waszczykowski reagierte damit auf das am Dienstag ausgelaufene Ultimatum der Brüsseler Behörde. Die EU-Kommission hatte der Regierung in Warschau bis heute Zeit gegeben, die umstrittene Reform des Verfassungsgerichtes abzuschwächen und damit auf den Streit um Demokratieverstöße in Polen zu reagieren.

Vorwurf: Brüssel mache Front gegen Polen

Ein Bild aus alten Tagen: EU-Kommissionsvize Timmermans besucht Anfang April 2016 den polnischen Außenminister Waszczykowski (links) in Warschau. Bildrechte: dpa Doch nach Ansicht der polnischen Regierung ist alles im Rahmen europäischer Standards abgelaufen. Das polnische Kabinett hatte am Montag einen Brief an die EU-Kommission geschickt und die Justizreform verteidigt.



In dem Schreiben, das das polnische Außenminister auf seiner Website veröffentlichte, wird zugleich EU-Kommissionvizechef Frans Timmermans kritisiert. So wirft ihm die polnische Seite vor, politische Ziele zu verfolgen. Timmermans versuche mit anderen Mitgliedstaaten "eine gemeinsame Front gegen Polen" zu bilden. Auch wolle er Polen stigmatisieren, heißt es in dem Brief. Der Kommissionsvize hatte am Wochenende in einem Interview andere EU-Staaten aufgefordert, die EU-Kommission im Streit mit Polen zu unterstützen.

Worum geht es der EU-Kommission?

Blick auf das polnische Verfassungsgericht, wie es bis Dezember 2016 besetzt war. Bildrechte: IMAGO Seit dem vergangenen Jahr prüft die EU-Kommission, ob die nationalkonservative PiS-Regierung in Warschau mit ihrem Gesetz über den Eingriff in das Verfassungsgericht und auf die Justiz gegen grundlegende Rechtsstaatsprinzipien der EU verstößt. Im Juli vorigen Jahres übermittelte die Kommission konkrete Empfehlungen an Warschau.



In der Tat besserte im Dezember 2016 das polnische Parlament auf Druck aus Brüssel entsprechende Gesetze nach, die die Arbeit des Verfassungsgerichtes regeln. Doch sorgte die PiS zugleich dafür, dass sich die Machtverhältnisse im Verfassungsgericht zu ihren Gunsten ändern. Im Dezember stellte Brüssel deshalb ein neues Ultimatum, dass Warschau zu weiteren Veränderungen motivieren sollte.

Wie könnte die EU-Kommission nun reagieren?