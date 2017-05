Rund 400 Millionen Fans weltweit und rekordverdächtige Preisgelder: E-Sport boomt - gerade auch in Polen. Beim elektronischen Sport tragen die Gamer Wettkämpfe virtuell über Computerspiele aus. Die Zuschauer können die Spiele wie in einem Fußballstadion verfolgen oder von zuhause über Streaming-Anbieter schauen.

Einer der wichtigsten Player der Branche ist die Firma G2A mit Sitz in Polen. Im Mai veranstaltet sie in ihrem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Rzeszów ein Bootcamp für zwei E-Sport-Teams. Die Stadt Rzeszów, im Südosten des Landes gilt als polnisches Silicon Valley. Das polnische Team "Virtus.pro" und die Ukrainer "Na'Vi" werden für mehrere Stunden täglich vier Tage lang trainieren. Auf dem Plan stehen: Strategien ausarbeiten und Spielmaterial von Konkurrenten analysieren. Betreut werden sie dabei von eigenen Trainern und Psychologen.