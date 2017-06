Fünf polnische Mütter haben am 7. Juni 2017 bei Papst Franziskus auf die Abholzungen im Nationalpark Bialowieza aufmerksam gemacht. Sie überreichten dem Oberhaupt der katholischen Kirche während der Generalaudienz einen Bericht über die Umweltprobleme in Polen. Der Bericht enthält Fotos, Zahlen und Fakten zu verschiedenen Aspekten der Umweltbelastung in Polen. Dazu gehören neben dem Holzeinschlag im Bialowieza-Urwald auch die anhaltende Luftverschmutzung in polnischen Städten und die Energieversorgung durch Kohle. An dem auch ins Italienische übersetzten Bericht wirkten mehrere Initiativen mit.