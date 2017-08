Wie Polen auf Merkels Kritik reagiert

Reparationsforderungen und Kritik an Flüchtlingspolitik

TVP selbst wies in einem Beitrag darauf hin, dass Deutschland, das den Zweiten Weltkrieg verursacht habe, kein Recht habe, Polen über Rechtsstaatlichkeit zu belehren. In Polen tobt seit Anfang August eine vom PiS-Vorsitzenden Jarosław Kaczyński ausgelöste Debatte über mögliche polnische Reparationsforderungen an Deutschland. Ministerpräsidentin Beata Szydło veröffentlichte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ein kurzes Video-Statement.

Darin bekräfigte sie, dass "Polen ein demokratisches Land ist, in dem Rechtsstaatlichkeit herrscht." Die "Einzelinteressen bestimmter EU-Mitgliedsstaaten" dürften "die wichtigste Herausforderung nicht überschatten: die Sicherheit der Bürger unseres Kontinents", sagte Szydło, was offenbar auf die Flüchtlingspolitik der EU und Deutschlands anspielte. Auf die konkrete Kritik an der polnischen Justizreform ging Szydło nicht ein.

Opposition und Medien warnen vor Isolation

Ebenfalls über Twitter meldeten sich veschiedene Oppositionspolitiker zu Wort. Der Vorsitzender der Partei "Die Moderne" Ryszard Petru schrieb, Merkels Aussagen seien nicht nur die der Kanzlern, sondern die "des vereinten Europas. Ohne die Union ist Polen alleine. Die PiS hat nur noch Orban und Putin."

Ähnlich äußerte sich der Abgeordnete der "Bürgerplattform" (PO), Grzegorz Furgo: "Die scharfen Worte von Merkel über Polen sollten ein Alarmsignal für die Regierung sein. Sie zu ignorieren, würde Polen zu einer Position am Rand Europas verurteilen.