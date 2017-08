Russische Militärübung in Belarus: Polen schlägt Alarm

Kriegsbereitschaft: Russland übt dreimal so oft wie die NATO

Die "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" berichtet derweil am Mittwoch, dass Russland zwischen 2015 und 2017 etwa dreimal so oft kriegerische Auseinandersetzungen üben würde wie die NATO. Dazu analysierte das Blatt alle bekannten Übungen mit mehr als 1.500 Soldaten in diesem Zeitraum. So käme die NATO im Beobachtungszeitraum auf 38 Übungen, während Russland 124 absolvierte.

Zudem führe Russland jährlich mehrere große so genannte "Kampfbereitschaftsinspektionen" durch. Dabei werden Militärverbände von mehr als 1.500 Mann Stärke mit sofortigen Wirkung in Kriegsbereitschaft versetzt. Die FAZ zählte im Untersuchungszeitraum 22 solcher großen Kampfbereitschaftsinspektionen. Die Nato führte der Recherche zufolge bis heute keine einzige durch.

Verteidigungsministerium lädt Beobachter ein

Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Dienstag, dass es Beobachter aus sieben NATO-Staaten zu der Übung "Westen 2017" einlade. Darunter auch Litauen, Polen und die Ukraine. Zusätzlich könnten auch Delegationen der UN, OSZE und dem Roten Kreuz die Übung beobachten, erklärte das Verteidigungsministerium. Das Mannöver findet vom 14. bis 20. September in Belarus statt, das an Polen und Litauen grenzt.

Die gemeinsame Militärübung "Zapad" (dt.: Westen) von russischen und belarussischen Streitkräften findet alle vier Jahre statt. An ihr sollen insgesamt mindestens 16.000 Soldaten teilnehmen. Andere Quellen gehen von bis zu 100.000 aus. Diese Zahl entspricht in etwa den an der russischen Westgrenze stationierten Truppen.