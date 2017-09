Jedes Jahr im September strömen die polnischen Weinliebhaber zu Zehntausenden nach Zielona Góra (Grünberg). Sie besuchen die traditionelle Weinbaugegend, um auf dem größten Weinfest des Landes vor allem die einheimischen Weine zu verkosten. Die Liebe zum Wein geht in der 120.000 Einwohner zählenden Stadt Zielona Gorá sogar so weit, dass zu Beginn des Weinfestes der Bürgermeister den Stadtschlüssel für die Dauer der Festivitäten dem Weingott Bacchus überlässt.



Polen gilt nun nicht gerade als Weinland. Doch in Zielona Góra gehen die Traditionen im Weinbau bis ins 14. Jahrhundert zurück. Die ersten Winzer waren vermutlich Mönche. Der "Grünberger" Rebsaft war als sauer verschrien, war aber im Jahr 1824 Ausgangsstoff für den ersten Sekt in Deutschand. Nach langer Flaute wächst seit einigen Jahren die Zahl der Winzer und Weinberge in und um Zielona Góra. Auch Werbung und Vertrieb werden professioneller. Den Segen der EU haben die polnischen Erzeuger. 2006 stufte die EU Polen als geeignet für den Weinbau ein.