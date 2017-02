Deutsche, nicht polnische Vernichtungslager!

Zurück geht die Aktion auf einen seit 2013 schwelenden Streit zwischen einem Holocaustüberlebenden und dem ZDF. Damals hatte der Sender eine Dokumentation über die NS-Vernichtungslager Auschwitz und Majdanek als Film über "polnische Konzentrationslager" beworben. Der Holocaustüberlebende Karol Tendera verklagte daraufhin den Sender. Im Dezember 2016 bekam Tendera schließlich Recht und das ZDF musste sich öffentlich entschuldigen. In den Augen des Klägers tat der Fernsehsender dies aber nur unzureichend. So stand die Entschuldigung nicht auf der ZDF-Startseite. Außerdem verlinkte der Sender den Text nur, statt ihn direkt auf der Seite darzustellen.

Polnischer Widerstandskämpfer Jan Karski Bildrechte: dpa

So löste eine Rede des amerikanischen Präsidenten Barack Obama im Jahr 2012 fast eine Krise in den polnisch-amerikanischen Beziehungen aus. In der besagten Rede hatte Obama fälschlicherweise von "polnischen Konzentrationslagern" gesprochen. Das Weiße Haus entschuldigte sich umgehend und sprach von einem Versehen. Doch die polnischen Medien beschäftigten sich wochenlang mit dem Thema. Das Kuriose dabei: In seiner Rede hatte Obama den Widerstandskämpfer Jan Karski mit der höchsten amerikanischen Ehrenmedaille gewürdigt. Karski hatte sich 1942 in das Warschauer Ghetto eingeschmuggelt und Beweise für die Existenz deutscher Vernichtungslager und den systematischen Mord an den Juden gesammelt.