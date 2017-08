Wie man Polen in den Auslandsurlaub lockt

Der Reiseanbieter Rainbow hat in diesem Jahr mit dem Angebot "Polska Strefa" (Polnische Zone) einen Verkaufsschlager am Mittelmeer gestartet. Das Urlaubspaket richtet sich an polnische Urlauber, die in ihrer Hotel- und Strandanlage nicht auf ihre nationalen Gewohnheiten wie Sprache, Küche und Fernsehen verzichten möchten. Zum griechischen Wein gibt es dann polnische Gerichte wie Kotlety Schabowe oder Pierogi.