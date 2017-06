Touristenboom in Tschechien

Allein im vergangenen Jahr kamen mehr als neun Millionen Menschen aus aller Welt in das osteuropäische Land. Fast sieben Prozent mehr als 2015. Das hat auch mit dem Flughafen in der tschechischen Hauptstadt zu tun. Denn dort starten und landen immer mehr Flugzeuge. 2016 wurden am Prager Airport mehr als 13 Millionen Passagiere abgefertigt – mehr Menschen als Prag Einwohner hat. Für den Aufschwung gibt es einige Gründe, eine wichtige Rolle spielen jedoch sicher die niedrigen Ticketpreise. Während der Prager Airport boomt, haben die Flughäfen in Dresden und Halle/Leipzig mit sinkenden Passagierzahlen zu kämpfen.