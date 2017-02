Doch die unerwartete Ehre stellt für die von Bürgerkrieg und Wirtschaftskrise gebeutelte Ukraine offenbar eine Last dar. Das ukrainische Staatsfernsehen UA:PBC steckt mitten in einem Transformationsprozess, der nach dem Majdan eingeleitet wurde und den Sender von der Einflussnahme durch die Oligarchen unabhängig machen soll.

In dieser schwierigen Umbruchphase muss der Sender nun auch die Organisation des ESC-Finales stemmen. Allein in finanzieller Hinsicht scheint dies eine fast unlösbare Aufgabe zu sein. Der Generaldirektor des Senders, Zurab Alasania, trat bereits im November unter Verweis auf die enormen ESC-Kosten zurück. Die 17 Millionen Dollar, die eingeplant gewesen seien, hätten sich auf 32 Millionen nahezu verdoppelt, sagte Alasania. Dabei liegt das Jahresbudget des Senders bei sage und schreibe 33 Millionen Dollar.

Die Lage ist so ernst, dass der ukrainische Ministerpräsident Wolodymyr Hrojsman sich genötigt sah, ein Statement abzugeben. Er versicherte, das ESC-Finale sei "absolut nicht gefährdet". Doch das klingt sehr nach Wunschdenken. Die Regierung in Kiew hofft, dass das ESC-Finale die Moral der ukrainischen Gesellschaft heben wird.

Doch die Erfahrung zeigt: Das ESC-Finale – inzwischen ein dreitägiges Fernsehereignis, das von einem Millionenpublikum in aller Welt verfolgt wird – kann das Ausrichterland ganz schön in die Bredouille bringen. Aserbaidschan zum Beispiel musste auf die geplante Modernisierung der Wasser- und Abwasserinfrastruktur im Land verzichten, um die nötigen 76 Millionen US-Dollar für die ESC-Austragung aufzutreiben. In Norwegen ging es "nur" um 37 Millionen Dollar – dafür musste das verschuldete norwegische Staatsfernsehen die Übertragungsrechte der Fußball-WM an seinen privaten Erzrivalen verkaufen.