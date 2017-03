Seefahrernation DDR

Die Geschichte der DDR-Handelsschifffahrt begann 1950 mit der Ausfahrt der "Vorwärts", eines altersschwachen Frachters, den Stralsunder Werftarbeiter in monatelanger Arbeit wieder einigermaßen flott gemacht hatten. Die "Vorwärts" war eines von drei Schiffen, das die Sowjets nach Kriegsende nicht als Reparation in die Heimat mitgenommen hatten. Entweder waren die schrottreifen Pötte von ihnen schlicht übersehen worden oder deren Zustand schien ihnen so jämmerlich, dass sie einen Abtransport für nicht mehr lohnenswert hielten. Neue Schiffe zu bauen, gestattete die Besatzungsmacht vorerst noch nicht.

Doch auch einen Großteil der Fischereifahrzeuge hatte die Rote Armee in die Sowjetunion abtransportiert. Gleichwohl diktierte sie im Januar 1946 den Fischern an der Ostseeküste, "für die Versorgung der deutschen Bevölkerung und der Roten Armee" zu sorgen. Auf den wenigen verbliebenen Kuttern fuhren stets bewaffnete Rotarmisten mit, die die Erfüllung des Fangsolls überwachten. Und selbst das kleinste Boot musste eine internationale Signalflagge mit einem großen "C" führen – das "C" stand für "Capitulation". Die Arbeitsbedingungen der Fischer war hart: "Bei minus 20 Grad froren die Fische steif, kaum dass wir sie an Deck hatten. Dann haben wir sie in den nicht ganz so frostigen Betriebsgang gebracht und dort geschlachtet. Aber auch die Schiffe vereisten mitunter gefährlich", erinnerten sich Küstenfischer an die Anfangsjahre.