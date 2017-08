Russische "Großmütter" kämpfen gegen Oppositionspolitiker Nawalny

In der südrussischen Stadt Krasnodar kämpft eine Gruppe von "Großmüttern" gegen den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny. In der Wahl ihrer Mittel sind die Frauen nicht zimperlich. Da gehen auch schon mal Fensterscheiben kaputt. Nawalny will 2018 als Putins Gegenkandidat bei der Präsidentschaftswahl antreten, obwohl ihm das von der Zentralen Wahlkommission verwehrt wird.