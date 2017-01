"Die Mitgliedschaft Bulgariens in der EU sowie in der Nato sind alternativlos und stehen keinesfalls in Frage", stellte Rumen Radew bereits in seiner Antrittsrede vor dem bulgarischen Parlament unmissverständlich klar. Der einstige Luftwaffengeneral ist freilich der Ansicht, dass sich sein Land international deutlicher positionieren sollte: "Die Außenpolitik muss in Bulgarien bestimmt werden, nicht im Ausland", forderte Radew, der im Präsidentschafts-Wahlkampf im Herbst 2016 von den Sozialdemokraten unterstützt worden war. Dies gelte auch in Fragen der Asyl- und Flüchtlingspolitik der EU. Hier gelte es, eine "gemeinsame und entschiedene europäische Politik" zu betreiben. Radev tritt unter anderen für eine Änderung des Dublin-Abkommens ein, weil es den Staaten am Rande der EU, wie etwa seinem Land, die "Rolle einer Pufferzone" zuweise.

Ein Freund Russlands?

Im Wahlkampf hatte Radew für gewisse Irritationen gesorgt und sogar Befürchtungen im Westen geweckt, dass er die Ausrichtung Bulgariens gen Westen ändern und Bulgarien näher an Russland heranführen wolle. Radew galt vielen als "moskautreu". Anlass dafür boten jedenfalls seine Forderungen nach einer Aufhebung der Sanktionen gegen Russland sowie seine Äußerungen zur Krim. Radew betrachtet die Krim nämlich als "de facto russisch". Dies, so Radev, gelte es schlicht zu akzeptieren. In seiner Antrittsrede jedenfalls befeuerte Radew die Befürchtungen, Bulgarien werde nun seine Ausrichtung ändern, keineswegs, auch wenn er in Hinblick auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump sagte: "Das Ergebnis der Präsidentenwahl in den USA und die neue politische Konjunktur in der Welt machen Hoffnung auf eine baldige Wiederherstellung eines Dialogs mit Russland."

Freilich gilt es zu bedenken, dass die Aufgaben eines bulgarischen Staatspräsidenten eher repräsentative sind. In die aktuellen politischen Debatten hat sich der Präsident nicht einzubringen. Allerdings bilanzierte Radew in seiner Rede auch, dass die Mitgliedschaft Bulgariens in der EU zwar ohne Alternative sei, sie jedoch für die Mehrheit der Bulgaren nicht die Vorteile gebracht habe, die sie sich 2007, als Bulgarien der EU beigetreten war, davon erhofft hatten. Ganz im Gegenteil. Bulgarien sei immer noch das ärmste Land der EU. Daran habe sich seither nichts geändert.

Vor großen Herausforderungen