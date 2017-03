Rakija - ein serbisches Nationalgetränk

Die Produktion von Obstschnaps – bekannt als Rakija - ist in Serbien eine Kunst für sich. An der Universität in Belgrad gibt es sogar eine Fakultät, die sich mit seiner Herstellung beschäftigt. Auch werden jährlich Meisterschaften im Land ausgetragen, bei denen die Brennereien für ihre besten Schnäpse prämiert werden. Bildrechte: MDR/Elisabeth Lehmann