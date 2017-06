Das Ringen um die Macht in Rumänien geht in die nächste Runde. Die Führung der regierenden Sozialdemokraten (PSD) beschloss am Donnerstag, gegen den eigenen Regierungschef Grindeanu im Parlament einen Misstrauensantrag zu stellen und ihn aus der Partei auszuschließen. Die PSD will den Misstrauensantrag am kommenden Montag einreichen, am Mittwoch soll die Abstimmung stattfinden. Grindeanu könnte dies nach Einschätzung vieler Medien überstehen, weil das Ansehen des wegen Wahlmanipulationen vorbestraften Dragnea innerhalb der PSD sinke.